النقل توضح بشأن مواعيد رحلات الخطوط الجوية العراقية خلال شهر رمضان

صرّحت وزارة النقل، اليوم الاثنين، بأنه لا وجود لأي تغييرات بجداول مواعيد رحلات الخطوط الجوية العراقية خلال شهر رمضان المبارك، إذ أوضح مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، في تصريح للصحيفة الرسمية: إن "جداول رحلات الناقل الوطني من الخطوط الجوية العراقية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال شهر رمضان المبارك".

وأشار الصافي، إلى أنه "سيتم إطلاق العروض التنافسية على بعض الوجهات الدولية، مع استمرار خدمات التخفيض للفئات المشمولة".

كما أضاف، أنه "بدءا من مطلع الأسبوع الحالي سيتم تغيير مواعيد انطلاق القطارات من محطة بغداد المركزية باتجاه محطة قطار البصرة وبالعكس، مرورا بالمحافظات الجنوبية (الحلة – الديوانية – السماوة - الناصرية)، مبينا، أن قطار المسافرين سينطلق من محطة بغداد المركزية إلى البصرة الساعة (8) مساء، فيما ينطلق من محطة قطار البصرة متوجها إلى محطة بغداد الساعة الثامنة والنصف مساء.