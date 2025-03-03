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بالفيديو .. الشيخ فرحان الساعدي يشرح كيف بدأت قصة إسرائيل في الشرق الأوسط !
علي محسن راضي
111
2025-03-03
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