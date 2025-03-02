السوداني يوجه بتلبية احتياجات الرعاية الطبية والصحية للدور الإيوائية

شارك رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، (2 آذار 2025)، مائدة إفطار رمضان المبارك مع المسنين من نزلاء داري (الرشاد، والصليخ لرعاية الكبار).

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ان السوداني "قدم التهاني للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على جميع أبناء شعبنا الكريم، كما استمع إلى متطلبات النزلاء من المسنين، ووجه بتلبيتها وحل جميع الإشكالات الإدارية والخدمية المعروضة".

وثمن رئيس مجلس الوزراء "ما يقدمه الموظفون العاملون في الدور الإيوائية من رعاية لنزلاء الدور، وهو ما يعكس دورهم الإنساني الكبير الذي يتعدى حدود وظيفتهم" مؤكدا "متابعته المستمرة لتلبية متطلبات واحتياجات هذه الدور، ومتابعة توفير برنامج للزيارات والسفرات، وأداء مناسك العمرة لنزلاء الدور الإيوائية".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "رعاية شؤون الدور الإيوائية، ومستوى الاهتمام وأسباب الرعاية، مؤكداً تواصل العمل في تطوير واقعها، وقد وجه سيادته بتلبية كل الاحتياجات الخاصة بالرعاية الطبية والصحية للدور الإيوائية، بالإضافة إلى قرب التنفيذ لتشييد دور جديدة بمواصفات حديثة وتصاميم توفر الراحة للنزلاء.

وتطرق إلى "المتطوعين في (دار الحنان لشديدي العوق)، ووجه بتحويلهم إلى معينين متفرغين من أجل خدمة النزلاء".