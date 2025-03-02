السوداني يوجه بتلبية احتياجات الرعاية الطبية والصحية للدور الإيوائية

شارك رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، (2 آذار 2025)، مائدة إفطار رمضان المبارك مع المسنين من نزلاء داري (الرشاد، والصليخ لرعاية الكبار).
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ان السوداني "قدم التهاني للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على جميع أبناء شعبنا الكريم، كما استمع إلى متطلبات النزلاء من المسنين، ووجه بتلبيتها وحل جميع الإشكالات الإدارية والخدمية المعروضة".
وثمن رئيس مجلس الوزراء "ما يقدمه الموظفون العاملون في الدور الإيوائية من رعاية لنزلاء الدور، وهو ما يعكس دورهم الإنساني الكبير الذي يتعدى حدود وظيفتهم" مؤكدا "متابعته المستمرة لتلبية متطلبات واحتياجات هذه الدور، ومتابعة توفير برنامج للزيارات والسفرات، وأداء مناسك العمرة لنزلاء الدور الإيوائية".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على "رعاية شؤون الدور الإيوائية، ومستوى الاهتمام وأسباب الرعاية، مؤكداً تواصل العمل في تطوير واقعها، وقد وجه سيادته بتلبية كل الاحتياجات الخاصة بالرعاية الطبية والصحية للدور الإيوائية، بالإضافة إلى قرب التنفيذ لتشييد دور جديدة بمواصفات حديثة وتصاميم توفر الراحة للنزلاء.
وتطرق إلى "المتطوعين في (دار الحنان لشديدي العوق)، ووجه بتحويلهم إلى معينين متفرغين من أجل خدمة النزلاء".
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