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مركز حقوقي يطالب بترشيح الدكتور العراقي محمد أبو رغيف لجائزة نوبل للسلام


اكد رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الأحد (2 اذار 2025)، ان الدور الانساني الكبير الذي قدمه الجراح العراقي الدكتور محمد طاهر أبو رغيف الموسوي يستدعي ترشيحه لنيل جائزة  نوبل للسلام لعام 2025، وذلك تكريمًا لجهوده الاستثنائية في تقديم الرعاية الطبية للضحايا المدنيين في قطاع غزة. 

وقال الغراوي في بيان،، ان: "الدكتور محمد ابو رغيف  قدّم خدمات جراحية منقذة للحياة وسط ظروف طبية صعبة ونقص حاد في الإمكانيات في ظل قصف متواصل".

واضاف الغراوي، ان "الدكتور ابو رغيف يعد من الكفاءات الطبية العراقية البارزة، حيث تخصّص في جراحة الصدمات والأطراف العلوية والأعصاب الطرفية بعد تخرجه من كلية الطب في بريطانيا والتحق بفريق طبي متطوع مع مؤسسة (فجر سينتيفيك) وسافر إلى غزة للمساهمة في إنقاذ المصابين وتقديم الدعم الطبي العاجل".

وبين، ان "الدكتور ابو رغيف وخلال فترة عمله في مستشفى الأوروبي في جنوب غزة ومستشفى شهداء الأقصى، أجرى أكثر من 300 عملية جراحية معقدة وساهم في علاج أكثر من 1200 مصاب، رغم نقص المعدات والأدوية، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن الفريق الطبي الذي عمل معه الدكتور أبو رغيف أجرى أكثر من 1100 عملية جراحية، وقدم الرعاية الطبية لما يزيد عن 200 ألف شخص، من بين أبرز إنجازاته، نجاحه في إعادة زرع ذراع لطفلة فلسطينية فقدتها جراء القصف، في عملية معقدة تكللت بالنجاح وأعادت الأمل إلى حياتها".

وطالب الغراوي "الحكومة ومن خلال القنوات الدبلوماسية باكمال ملف ترشيح الدكتور محمد طاهر أبو رغيف لجائزة نوبل للسلام انعكاسًا لدوره الإنساني الريادي، وجهوده الدؤوبة في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المدنيين في غزة، مما يجعله نموذجًا يحتذى به في العمل الطبي والإنساني على مستوى العالم".

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مركز حقوقي يطالب بترشيح الدكتور العراقي محمد أبو رغيف لجائزة نوبل للسلام
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