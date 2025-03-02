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الأنواء الجوية: أمطار وغبار متصاعد وارتفاع في درجات الحرارة


كشفت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار وتصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة، حيث كشف بيان للهيئة، أن "غدا الاثنين سيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا"، مبينا أن "درجات الحرارة في دهوك والسليمانية 13، وأربيل 14، ونينوى وكركوك 16، وصلاح الدين 19، وبغداد والأنبار وديالى 20، وكربلاء وواسط وبابل والمثنى 21، والديوانية والنجف وميسان والبصرة 22، وذي قار 23".

كما أوضح البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء على العموم سيكون غائما مع زخات مطر متقطعة ابتداء من الأقسام الغربية للبلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية من البلاد".

وأضافت الهيئة، أن "طقس الأربعاء على العموم سيكون غائما مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا في أماكن متعددة من البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية".

فيما بيّنت أن "الخميس المقبل على العموم سيكون غائما مع أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا في أغلب مناطق البلاد خاصة الشرقية منها، ودرجات الحرارة تكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية".

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الأنواء الجوية: أمطار وغبار متصاعد وارتفاع في درجات الحرارة
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