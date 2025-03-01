إيقاف منح سمة الدخول لرعايا عدد من الدول واستبدالها بالفيزا الإلكترونية

صرّحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، عن إيقاف العمل بمنح سمة الدخول عند الوصول (Visa on Arrival) لمواطني عدة دول، وذلك اعتبارًا من 21 مارس / اذار 2025، فبحسب القرار الصادر عن قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، فإن الدول المشمولة هي الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وأستراليا، وعددًا من الدول الأوروبية والآسيوية. وبدلًا من منح التأشيرات عند الوصول، سيكون على مواطني هذه الدول التقديم المسبق عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

كما أكدت المديرية “ضرورة التزام شركات الطيران والمكاتب العاملة في مطار بغداد الدولي بهذا القرار، مشددةً على عدم السماح بصعود أي مسافر على متن الرحلات المتجهة إلى العراق دون الحصول على التأشيرة الإلكترونية المسبقة”.