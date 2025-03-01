توجه حكومي يخص بناء المدارس وطباعة المناهج

أوضح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن بناء المدارس وضع في المسار الصحيح، فيما أشار الى دعمه لتوجهات وزارة التربية واحتياجاتها في طباعة المناهج والكتب، إذ ذكر السيد السوداني خلال استقباله رئيس واعضاء مجلس نقابة المعلمين العراقيين، "مهام المعلم ودوره في البناء تعزز النضج لمواجهة مظاهر الانحلال، وحرمة المال العام، والتقصير في اداء الواجب"، مردفا "الحكومة ملتزمة بدفع تكاليف المدارس للقطاع الخاص مع الصيانة وفق نظام التقسيط".

وبيّن أن "بناء المدارس وضع في المسار الصحيح، ووجهنا السادة المحافظين بتوفير الاراضي للمباشرة بالعمل"، مؤكدا "موقف الحكومة بدعم الأسرة التربوية في تأدية مهامها، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء لشريحة المعلمين".

كما أكد السيد السوداني "ندعم توجهات وزارة التربية واحتياجاتها في طباعة المناهج والكتب وبقية المستلزمات الدراسية"، مضيفا "لاحظنا تراجع نسب التسرّب من المدارس بشكل كبير، وهذا مؤشر ايجابي نتيجة جهود فريق من الوزارة والمستشارين".