مصدر كردي يتحدث عن مشكلة بالاتفاق بين الإقليم والمركز ستأخر الرواتب

ذكر مصدر كردي مسؤول اليوم السبت (1 آذار 2025)، بان وزارة المالية سترسل رواتب شهر شباط لموظفي الإقليم منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدا على وجود مشكلة بالاتفاق بين الإقليم والمركز.

بيد ان المصدر، اعرب عن تخوفه بقوله، "ان حكومة الإقليم لم تلتزم ببنود الاتفاقية مع بغداد، وربما قد يسبب ذلك اشكالًا للرواتب".

فيما أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، في وقت سابق، بأن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.

وقال محمد أمين في حديث صحفي إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".

وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".