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السوداني يهنئ بحلول رمضان: سنواصل مهمتنا لإنجاز البرنامج الحكومي


قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان، فيما أكد مواصلة المهمة في سبيل تحقيق البرنامج الحكومي.

وقال السوداني في بيان "نتقدم بالتهاني والتبريكات لشعبنا العراقي الكريم، وجميع الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والخير والبركة".

وأضاف، "نسأل الله أن يديم فيه نعمة الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

وأتم "نستنير بهدى أيام هذا الشهر الكريم لنواصل مهمتنا في سبيل تحقيق برنامج حكومتنا، بما يضمه من أساسيات ومستهدفات، وان تتوحد جهودنا من أجل خدمة ابناء وطننا الحبيب".

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