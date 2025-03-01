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مزارعي محافظات الفرات الأوسط يجددون التظاهر ويغلقون مفرق غماس


جدد المئات من مزارعي محافظات الفرات الأوسط، اليوم السبت، تظاهرهم عند مفرق غماس قرب محافظة الديوانية احتجاجا على عدم صرف مستحقات وتعويضات المزارعين، حيث جدّدا المئات من مزارعي محافظات الفرات الأوسط (النجف الأشرف الديوانية المثنى) اليوم السبت تظاهرهم في مفرق غماس وقطعوا الطريق الرئيسي احتجاجا على عدم تعويض المزارعين ودفع مستحقاتهم، إذ كان المئات من مزارعي محافظات الفرات الأوسط، قد تظاهروا الأربعاء (19 شباط 2025) والقوا بيانا من 7 مطالب أبرزها صرف تعويضات مزارعي الشلب.

وكان المطلب الأول إطلاق تعويضات الفلاحين للمناطق الشلبية لعام 2023 بعد منعهم من زراعة الشلب،

والمطلب الثاني يتمثل بإطلاق تعويضات المتضررين من الحالوب لمحصول الحنطة لمحافظة النجف،

والثالث بإطفاء ديون المضخات الزراعية وإغلاق كافة الدعاوى المقامة بحق المزارعين والفلاحين.

والمطلب الرابع كان تعويض المتضررين من عدم زراعة الشلب لعام 2024 لعدم شمولهم في الخطة الزراعية،

والخامس الغاء قرار وزارة الموارد المائية بخصوص خطة الـ45% وشمول الأراضي الزراعية بالخطة كاملة.

أما المطلب السادس فكان توفير الحصص المائية الكافية للموسم الصيفي المقبل او اشتراط التعويض في حال منع المزارعين من الزراعة،

فيما كان المطلب السابع والأخير هو تحميل رئيس الوزراء مسؤولية التفاوض مع الجانب التركي لزيادة اطلاقات المياه وإيجاد حل لهذه الأزمة المستعصية.

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مزارعي محافظات الفرات الأوسط يجددون التظاهر ويغلقون مفرق غماس
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