صقور سنجار تقرر ترك الواجب العسكري وتقديم الاستقالة!

أعلنت قوات صقور سنجار في قوات البيشمركة اللواء الرابع شنكال سابقا (المكون الإيزيدي)، اليوم السبت، ترك الواجب العسكري ضمن حدود كردستان وتقديم الاستقالة، فيما ناشدت القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بالتدخل، إذ ذكرت القوات في بيان لها، "في الأمس كان اغلبنا في واجب عسكري ضمن لواء شنكال ومن أبناء المكون الإيزيدي في قوات البيشمركة، ويعلم الجميع ما عانينا من ظلم وإجحاف بحقنا بل إقصاء وتهميش لأبناء هذا المكون العريق طيلة 10 أعوام عليه، الا اننا قرارنا ترك الواجب العسكري ضمن حدود اقليم كردستان وتقديم الاستقالة من كل ما يربطنا حزبيا وعسكريا ونعلن اليوم ترك ذلك الواجب المهين ولسبب اعتراضنا على سياساتهم الهمجية بحقنا، ومصادرة إرادة شعبنا الإيزيدي، واستغلال معاناته لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية. ناسين بما مر علينا من قتل وهتك الأعراض".

ومن اهم الأسباب التي دفعتنا الى اتخاذ هذا القرار وهي كثيرة نختصرها بما يلي:

1. الإقصاء الممنهج للضباط والمراتب الإيزيديين

في عام 2014، وبعد اجتياح عصابات داعش الإرهابية لمناطقنا، تشكلت قوة إيزيدية من أبناء سنجار بقوام أكثر من 8,000 منتسب، بينهم أكثر من 300 ضابط برتب مختلفة، بهدف الدفاع عن مناطقنا، فبرغم تشكيل هذه القوة، لم يتم منح أي من هؤلاء الضباط أوامر إدارية رسمية، مما حرمهم من حقوقهم القانونية والعسكرية، وتم التعامل معهم كمقاتلين دون اعتراف رسمي.

2. التلاعب بالرتب العسكرية وسلب الحقوق

في عام 2016، صدر قرار من مجلس وزراء إقليم كردستان، موقع من رئيس الإقليم، حدد بموجبه الرتب العسكرية، وتم منح عدد من الضباط الإيزيديين رتبًا رسمية، ومن بينهم كنا 14 آمر فوج برتبة عقيد وفق الأمر الإداري الصادر آنذاك.

في عام 2021، وبشكل مفاجئ، تم إقصاء الضباط الإيزيديين حصراً من القرار المذكور، وإلغاء رتبهم العسكرية، بينما تم ترقية ضباط آخرين، في قرار مجحف صدر عن هيئة أركان البيشمركة، دون سابق إنذار ودون أي مبرر قانوني أو عسكري.

3. الإقصاء الجماعي في عام 2025 والتهميش المستمر

في العام الحالي 2025، تم تشكيل فرق عسكرية جديدة، وكان من المتوقع أن يتم إدراج أبناء المكون الإيزيدي في مناصب ومواقع عسكرية، خاصة وأننا أكثر المكونات التي تعرضت للإبادة الجماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي.

إلا أن القرار العسكري الأخير جاء ليقصي أكثر من 12 آمر فوج إيزيدي، و18 آمر سرية، وأكثر من 1,200 مقاتل من البيشمركة، دون أي حقوق تذكر، مما يؤكد استمرار سياسات التهميش والتمييز ضد أبناء المكون الإيزيدي.

وذلك باستبدال ضباط من غير المكون بدلا من ابناء الديانة الايزيدية

4. السيطرة على القرار الإيزيدي واستخدام أصواتنا في الانتخابات منذ سنوات وكأنهم ورقة انتخابية تابعة له، دون احترام خياراتهم أو حقوقهم السياسية.

قام بفرض مرشحيه على المجتمع الإيزيدي بالقوة، ومنع ظهور قيادات مستقلة او مثقفين واصحاب الكفاءة والذين يهدفون إلى تطلعات أبناء هذا المكون.

ويمارسون ضغوطًا مباشرة وغير مباشرة على جنودنا وعوائلهم وعلى الناخبين في المخيمات وخارجها، عبر التهديد بقطع المساعدات أو الخدمات او الرواتب او الطرد من الخدمة، لضمان التصويت لمرشحيه فقط.

واستغل الحضور الإيزيدي في البرلمان والمجالس المحلية كأداة لتنفيذ أجنداته، دون السعي لحل المشاكل الحقيقية التي يعاني منها شعبنا.

5. استغلال المأساة الإيزيدية في المحافل الدولية

حيث تم استغلال مآسي الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون للحصول على دعم سياسي ومالي، دون أن يصل أي من هذه المساعدات إلى الضحايا الحقيقيين.

6. الصراع السياسي على مناطقنا التاريخية وإهمال الإعمار وجعل شنكال الضحية بين المركز والإقليم

فرضوا صراعًا سياسيًا على مناطقنا التاريخية في سنجار، مما وضعها في حالة دائمة من عدم الاستقرار، وأدى إلى تعطيل التنمية وإعادة الإعمار.

وجعل من سنجار ومحيطها منطقة متنازع عليها، وانعدام التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد لإيجاد حلول طويلة الأمد.

منع وصول الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والبنى التحتية، والذي لعب دورًا أساسيًا في عرقلة عودة النازحين إلى مناطقهم عبر إثارة النزاعات السياسية، وإبقاء المخيمات تحت سيطرته كأداة ضغط لتحقيق مكاسبه السياسية.

فيما طالبت القوة بما يلي:

1. الانضمام إلى القوات المسلحة العراقية الرسمية وتخصّها وزارة الدفاع.

نطالب بانضمام اللواء إلى صفوف القوات الأمنية الرسمية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، لنكون جزءًا من مؤسسة عسكرية وطنية تحمي مناطقنا وشعبنا بعيدًا عن أي أجندات حزبية.

2. رفع سطوة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن القرار الإيزيدي

نؤكد على ضرورة تحرير القرار الإيزيدي من سيطرة الأحزاب، وتمكين الإيزيديين من اختيار ممثليهم بحرية دون ضغوط أو تهديدات.

3. ضمان حقوق الإيزيديين في مناطقهم التاريخية

نطالب الحكومة المركزية بتوفير الخدمات الأساسية والإسراع في إعادة الإعمار، بعيدًا عن الصراعات السياسية التي جعلتنا ضحية دائمة للمتاجرة والمزايدات.

واعادة سنجار وما يتبعها الى اللحمة العراقية وتفويض الحكومة الشرعية في المركز لاعادة بناء مناطقنا وتوفير العيش الكريم لشعبنا الايزيدي الاصيل.

4. إعادة النازحين إلى ديارهم

يجب وضع حد لمعاناة النازحين في المخيمات، وضمان عودتهم الكريمة إلى منازلهم، مع توفير بيئة آمنة ومستقرة تكفل لهم الحياة الكريمة.

وقدمت القوة "الشكر والتقدير إلى الشخصيات الوطنية التي دعمت قضيتنا"، مؤكدة "التزامنا بالدفاع عن العراق وشعبه، وسنظل أوفياء لوطننا، ساعين إلى تحقيق العدالة لأبناء المكون الإيزيدي ضمن دولة عراقية قوية تحمي جميع مكوناتها.