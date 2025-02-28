اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، عن ضبط 22.5 كغم من الحبوب المخدرة في السليمانية.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان إن "مفارز الفوج الاول لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى تمكنت من ضبط 22.5 كغم (اثنان وعشرون ونصف كغم) من الحبوب المخدرة نوع كبتاغون موضوعة داخل اكياس عدد (90) كيس داخل عجلة".

واضاف ميري، انه "تم احالة المواد المضبوطة الى مديرية اسايش السليمانية قسم المخدرات".