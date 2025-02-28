وكيل الخارجية: العراق اصبح وجهة استثمارية جاذبة و الاستثمارات الاجنبية بلغت 62 مليار دولار

اكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم:" ان العراق اصبح وجهة استثمارية جاذبة، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية 62 مليار دولار".

وقال بيان لوزارة الخارجية:"أن بحر العلوم التقى ريكو ماكيلا، المدير الأقدم للمبادرات العالمية في وكالة الأعمال الفنلندية، بحضور السفيرة الفنلندية لدى العراق آنو ساريلا، بمبنى السفارة العراقية في هلسنكي ،وذلك في إطار المشاورات السياسية بين العراق وفنلندا ".

واستعرض الوكيل ،التحسن في البيئة الأمنية والاقتصادية في العراق، مؤكداً أنه أصبح وجهة استثمارية جاذبة، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية 62 مليار دولار،مشيرا إلى الإصلاحات المالية والمصرفية التي شهدتها البلاد، وإطلاق “صندوق العراق للتنمية” لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية".

واشار بحر العلوم ايضا ، وفق البيان، الى التسهيلات الحكومية المقدمة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك الضمانات السيادية، مشدداً على أهمية الصناعات الإنشائية، لا سيما في ظل خطة بناء مليون وحدة سكنية".

كما تطرق الى الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الغذائية والدوائية، حيث تبلغ احتياجات العراق الدوائية نحو 3 مليارات دولار سنوياً".

وفي ما يتعلق بالمشاريع الستراتيجية، أشار الوكيل إلى مشروع طريق التنمية، داعياً الشركات الفنلندية للمشاركة فيه ،مؤكدا أن العراق خصص 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع البنى التحتية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يوفر فرصاً كبيرة أمام الشركات الفنلندية للدخول في السوق العراقية والاستفادة من هذه الاستثمارات".

من جانب آخر، شدد الوكيل على ضرورة إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى العراق، ورفع الحظر الأوروبي المفروض على الخطوط الجوية العراقية، وذلك في ظل التحسن الأمني الملحوظ في البلاد".

وفي ختام اللقاء، اقترح وكيل الخارجية دعوة اتحاد الغرف التجارية العراقية لنظرائه في فنلندا لزيارة العراق واستكشاف الفرص الاستثمارية، مع إمكانية توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

من جهتهم، رحب المسؤولون الفنلنديون بزيارة بحر العلوم، وأكدوا دعمهم لجهود العراق في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرين إلى رغبة الشركات الفنلندية في العودة إلى السوق العراقية ".

كما تم الاتفاق ، بحسب البيان ،على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين".