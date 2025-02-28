تدمير عجلتين ومضافات عدة لداعش ضمن إنزال الانبار

صرّحت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن تدمير عجلتين لعصابات داعش الإرهابية، عدة مضافات لهم في محافظة الانبار، إذ ذكرتالقيادة في بيان، انه "في إطار عمليات التفتيش والتطهير التي ينفذها الابطال في قطعاتنا الأمنية، وبمتابعة وبإشراف فني من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذ شجعان جهاز مكافحة الإرهاب (3) عمليات إنزال منفصلة بتنسيق تام واشراك بعض المفارز من القطعات الماسكة في قيادتي عمليات الانبار والجزيرة ووزارة الداخلية، وتنسيق فني واستخباري مع مستشاري قوات التحالف".

كما أضافت، أنه "اسفرت عن تدمير عجلتين وعدة مخابئ لعصابات داعش الارهابي في محافظة الانبار".