إطلاق مشروع مستشفى سرطان الأطفال في بغداد

شهدت العاصمة بغداد، انطلاق مشروع إنشاء مستشفى سرطان الأطفال، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إذ طبقاً لبيان رسمي، فانه "برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وباشراف مدير عام مدينة الطب حسن التميمي، تمت المباشرة بمشروع انشاء مستشفى سرطان الأطفال".

فيما يهدف المشروع إلى توفير بيئة طبية متخصصة لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، مع تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات العلاجية والكادر الطبي المؤهل.