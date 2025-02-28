وزارة التجارة: أسواق الهايبر ماركت بدات بتخفيض الأسعار للمشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن وجود إقبال كبير من العائلات على أسواق (الهايبر ماركت)، فيما أشار الى أن هذه الأسواق باشرت بتخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية: إن "أسواق (الهايبر ماركت) الستة في بغداد شهدت ومنذ ثلاثة أيام إقبالا واسعا من قبل المواطنين استعدادا لشهر رمضان المبارك"، منوها إلى، أن "الوزارة وبالتنسيق مع إدارة هذه الأسواق تعمل على فسح المجال أمام جميع المواطنين للتبضع بالمواد الرمضانية".

وأشار إلى، أن "الوزارة تعمل على تخفيض ما مقداره 10 إلى 15% من المشمولين بالرعاية الاجتماعية وحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، موضحا، أن "إقبال المواطنين على هذه الأسواق يدلل على أهمية هذه الأسواق".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه يوم الأربعاء الماضي، بتخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية بنسبة تتراوح بين (10- 15) بالمئة.

كما ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه "استنادا إلى أولويات البرنامج الحكومي في مكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية ممن يتقاضون الإعانة النقدية، بدءا من أول يوم في شهر رمضان المبارك، وبنسبة تتراوح ما بين( 10-15‎%) من الأسعار المعروضة والمدعومة، ولجميع المواد التي يتم بيعها في مراكز التعاون (هايبر ماركت)، والتي افتتح ستة منها في بغداد قبل أيام، وأطلقت الأعمال التنفيذية لثلاثة وعشرين مركزا مماثلا في بغداد والمحافظات، ومن المؤمل أن يبلغ عددها الإجمالي 150 مركزا للمواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة، والتي تأتي ضمن توجهات الحكومة لدعم الأمن الغذائي والسلعي للمواطنين".