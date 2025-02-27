بارزاني يعلق على قرار أوجلان: موقفنا ثابت إزاء السلام

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الخميس، موقفه الثابت إزاء عملية السلام والتسوية في تركيا، حيث ذكر بارزاني في رسالة له بعد قرار زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بحل الحزب، "نؤكد موقفنا الثابت إزاء عملية السلام والتسوية في تركيا، ونعلن دعمنا الكامل للعملية بكل ما يمكن، من منطلق رؤيتنا بأن السلام هو السبيل الصحيح الوحيد لحل الخلافات".

وأعرب عن أمله أن "تكون رسالة أوجلان بدايةً لوضع عملية السلام في مسارها والتوصل إلى نتيجة تصب في مصلحة جميع الأطراف".