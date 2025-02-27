ليلة رعب على خط بغداد - بصرة: طعن سائق قطار بالسكاكين وإحراق عربة

افاد مصدر أمنى اليوم الخميس، بتعرض سائق قطار بغداد ـ بصرة لعدة طعنات بالسلاح الأبيض (سكين) من شباب مخمورين بعد محاولته فض مشاجرة حدثت داخل القطار اثناء السير.

وقال المصدر ان "سائق القطار تعرض لعدة طعنات بالسلاح الابيض(سكين) في منطقة الظهر من شباب مخمورين بعد محاولته فض مشاجرة داخل القطار اثناء السير.

وتابع، انه " بعد الاقتراب من محطة توقف محافظة بابل لاحظ سائق القطار نشوب حريق في احدى العربات أجبرته على ايقاف القطار واخماد الحريق الذي كاد ان يلتهم القطار بأكمله".

وأضاف، انه "تم الاتصال بشرطة النجدة من كادر القطار ونقل السائق المصاب الى المستشفى القريب لتقي العلاج اللازم، وانهاء النزيف الذي تعرض له ".