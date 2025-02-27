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باكستان تطالب العراق بتخفيف القيود عن ربع مليون باكستاني لزيارة الاربعينية


دعت باكستان، الحكومة العراقية لتبسيط ترتيبات وسفر الزائرين الباكستانيين لحضور زيارة الأربعين السنوية، بحسبما كشفت وسائل اعلام باكستانية، حيث يبدو أن العراق فرض بعض القيود بسبب استغلال الاسيويين وغيرهم للزيارات الدينية سنويا للتسرب الى سوق العمل.

وبحسب وسائل اعلام باكستاني، التقى رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ورئيس وزراء باكستان السابق يوسف رضا جيلاني، بسفير العراق لدى باكستان حامد عباس لفتة في إسلام آباد لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال جيلاني إن 250 ألف حاج باكستاني يزورون العراق سنويا لأداء فريضة الزيارة في الأماكن المقدسة، مبينا ان هناك حاجة ملحة لتبسيط الترتيبات الخاصة بالحجاج الباكستانيين.

وأكد جيلاني على "الحاجة إلى تعزيز التعاون بين باكستان والعراق في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الزراعة والتجارة والمياه والطاقة والتعليم والسياحة والدفاع".

وودعا جيلاني أيضا إلى "رحلات جوية مباشرة بين البلدين لتعزيز الاتصالات بين الشعبين، مشددا على أن الجانبين اتفقا على تعزيز "الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الوفود".

وفي العام الماضي اتفقت باكستان والعراق على عدة تدابير لتسهيل سفر الحجاج الباكستانيين إلى الأربعين، وشملت هذه التدابير تخفيف القيود على السفر وتشغيل رحلات خاصة وشن حملة صارمة على وكلاء السفر الذين يتقاضون رسوما مفرطة.

وضجت وسائل اعلام محلية العام الماضي، بتصريح من الحكومة الباكستانية عن "اختفاء 50 الف باكستاني في العراق"، تبين انهم تسربوا في سوق العمل خلال الزيارة الاربعينية.

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باكستان تطالب العراق بتخفيف القيود عن ربع مليون باكستاني لزيارة الاربعينية
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