القضاء يوثق شهادة أقوال زوجة "أبو بكر البغدادي" بشأن المختطفات الايزيديات

كشف المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، اليوم الخميس، عن توثيق أقوال زوجة الإرهابي (إبراهيم عواد إبراهيم) المكنى (أبو بكر البغدادي) حول الجرائم التي طالت المختطفات الايزيديات والمكونات الأخرى.

وعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى على توثيق معلومات مهمة سوف تساعد في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، بحسب بيان لمجلس القضاء العراقي ورد للسومرية نيوز.

ومن جانب اخر، وثق المركز حادث اختطاف وقتل الصحفية الامريكية (كايلا مولر) واستمع الى وثائق شهدتها زوجة البغدادي على الحادث المذكور.

ويأتي هذا العمل – بحسب البيان - ضمن إجراءات المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي لتوثيق الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها أبناء شعبنا بعد عام 2014 نتيجة سيطرة كيان داعش الإرهابي.