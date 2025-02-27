إطلاق استمارة إلكترونية لتلقي شكاوى المسيحيين بشأن التجاوزات على عقاراتهم

صرّحت دائرة شؤون مجلس الوزراء العراقي واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن إطلاق استمارة إلكترونية مخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين المسيحيين والمكونات الاجتماعية الأخرى بشأن التجاوزات على عقاراتهم في محافظتي بغداد ونينوى، إذ أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى توصيات اللجنة المعنية بحماية أملاك هذه الفئات، بهدف ضمان حقوقهم في مواجهة أي انتهاكات أو تجاوزات قد تطال ممتلكاتهم، مبينة، أن المواطنين المتضررين يمكنهم تقديم شكاواهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لهذه الغاية.

رابط تقديم الشكاوي: أنقر