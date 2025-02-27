رئيس الوزراء يطلق العمل التنفيذي في مشروع مستشفى الخضر بالمثنى

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العمل التنفيذي في مشروع مستشفى الخضر العام سعة 100 سرير، وذلك خلال زيارته إلى محافظة المثنى لإطلاق عدد من المشاريع الخدمية والإنتاجية، حيث أعلن السوداني، وفق بيان لمكتبه، "انطلاق العمل في مشاريع المستشفيات بسعة 100 سرير، في عموم العراق، مثمناً دور وزارة الصحة في التهيئة لإطلاق هذه المشاريع، وهي الأساس للتوسع والارتقاء بخدمات القطاع الصحي".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة توفير كل المتطلبات أمام الشركة لتنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن إنشاء المستشفيات خطوة مهمة لتحسين واقع الخدمات الصحية في مختلف المحافظات، كما أشار إلى مشروع مستشفى قضاء الرميثة سعة 200 سرير، الذي هو في طور المصادقة على التصاميم، وستتم إحالته قريباً".

وسينفذ المستشفى على مساحة 25000 متر مربع، وبكلفة (107) مليار دينار، ضمن الاتفاقية الصينية، ويتكون من خمسة طوابق، ومصمم لتقديم خدمات متكاملة من العيادة الخارجية، والطوارئ، والمختبرات، وصالات العمليات، وأقسام العناية بالأطفال الخدّج، والعمليات والولادة والقسطرة، ووحدة لمعالجة النفايات، وأنظمة للحفاظ على البيئة وتقليل التلوث، وفق البيان.