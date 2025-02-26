ضبط وكر يُستخدم في تدوير وتهريب المشتقات النفطية في الأنبار

أعلنت شرطة الطاقة، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، عن ضبطها وكرا يستخدم في تدوير وتهريب المشتقات النفطية في الأنبار.

وقالت المديرية في بيان إن "قوة أمنية من اللواء الثاني في محافظة الأنبار وبالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة تمكنت من ضبط وكراً يستخدم لتدوير وتهريب المشتقات النفطية"، مشيرة الى، ان "العملية اثمرت عن القبض على متهمين (2) والعثور على خزانات حديدية عدد (7) بينها خزان سعة (40.000) ألف لتر ومضخات وأنابيب سحب وتفريغ".

وتابع البيان، انه "تم تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات أعلاه وإيداع المتهمين التوقيف تمهيداً لاستكمال التحقيقات معهم واحالة الدعوى إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل".