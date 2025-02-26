رئيس الوزراء يوجّه بتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية ممن يتقاضون الإعانة النقدية، بدءاً من أول يوم في شهر رمضان المبارك، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، انه "استناداً إلى أولويات البرنامج الحكومي في مكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية ممن يتقاضون الإعانة النقدية، بدءاً من أول يوم في شهر رمضان المبارك".

وتابع قائلاً، "بنسبة تتراوح بين (10-15‎)‎%‎ عن الأسعار المعروضة والمدعومة، ولجميع المواد التي يتم بيعها في مراكز التعاون (هايبر ماركت)، والتي افتتح السوداني ستة منها في بغداد قبل أيام، وأطلق الأعمال التنفيذية لثلاثة وعشرين مركزاً مماثلاً في بغداد والمحافظات، ومن المؤمل أن يبلغ عددها الإجمالي 150 مركزاً للمواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة، والتي تأتي ضمن توجهات الحكومة لدعم الأمن الغذائي والسلعي للمواطنين".