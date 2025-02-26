رابطة المصارف تعلن عن مشروع جديد لتسهيل التحويلات المالية داخل العراق إلكترونيا

أعلنت رابطة المصارف العراقية الخاصة، اليوم الأربعاء، عن مشروع جديد لتسهيل التحويلات المالية داخل العراق إلكترونيا، فيما أشار إلى أن المساعي لتسهيل تحويل الأموال عبر الصيرفة المفتوحة، حيث ذكر المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة، علي طارق، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "خدمة تحويل الحسابات المالية الإلكترونية بين المصارف أو البطاقات غير متوفرة حاليا في العراق، ولذلك يعمل البنك المركزي على تطوير منصة خاصة تعتمد على نظام الصيرفة المفتوحة، مما سيسهل عمليات تحويل الأموال داخل البلاد بشكل كبير عبر الهاتف النقال أو المواقع الإلكترونية وتتيح إمكانية تحويل الأموال من حساب مصرفي لآخر ومن بطاقة لأخرى".

كما أضاف، أن "أجهزة الدفع الإلكتروني تشهد تطورا مستمرا، خاصة مع وجود المقسم الوطني في البنك المركزي العراقي، رغم أن بعض البطاقات وأجهزة الدفع ما زالت تعتمد على أنظمة محددة".

فيما شدد، طارق، أن "هناك تركيزا كبيرا على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني في العراق"، منوها إلى، أن "قرارات مجلس الوزراء والبنك المركزي تهدف إلى تحفيز استخدام الدفع الإلكتروني، وأدت إلى تطور واضح خلال العامين الماضيين، مع توقعات بنمو أكبر في المستقبل".