الأخبار

العراق وروسيا يوقعان مذكرات تفاهم في عدة مجالات


صرّح وزير الخارجية في خلال مؤتمر صحفي مع وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، ان "الجلسة العاشرة للجنة الحكومية العراقية الروسية تعبر عن العلاقات القوية بين العراق وروسيا عمر العلاقة يعود الى 80 سنه وهذه العلاقة مهمة للبلدين وفي مختلف المجالات سواء الثقافية والتعليمية والامنية والصحية وفي مجال النفط والغاز موجودة من زمن".

وتابع، "تباحثا في قضايا تتعلق بقضايا تخص المنطقة وشارك في الحوارات معظم الوزارات منا العمل النقل الرياضة الصحة غرفة التجارة العراقية ووزارات أخرى وممثلي شركات القطاع الخاص الروسي والعراقي".

كما أشار حسين الى انه "في اللجنة الحكومية العراقية الروسية هناك لجان فرعية كان هناك 40 اتفاقية بين البلدين قبل عام 2003 وبعد التغيير تم التوقيع على 16 واليوم تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات تخص الصحة والتجارة والنفط والتعاون البحري"، موضحا ان "هناك استثمار 19 مليار دولار للشركات النفطية الروسية في العراق والشركات النفطية الروسية لها فاعلية في كردستان وجزء من النقاش كان يتعلق بتصدير النفط من الاقليم الى تركيا ".

بالمقابل، أكد وزير الطاقة الروسي سيرغي تيسيليف،: "شاركنا بوفد كبير احتفالنا العام الماضي بمرور 80 عام على العلاقات بين البلدين واتخذنا قرار في كيفية تطبيق الاتفاقيات خلال خمس سنوات القادمة ".

وأضاف: "تم الاتفاق على عقد الجلسة 11 في نيسان من العام المقبل ووقعنا اليوم خمس اتفاقيات ولدينا 11 اتفاقية أخرى".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رابطة المصارف تعلن عن مشروع جديد لتسهيل التحويلات المالية داخل العراق إلكترونيا
العراق وروسيا يوقعان مذكرات تفاهم في عدة مجالات
وزير التربية يعلن عن اتخاذ خطوات للحد من ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس
المرور العامة: شمول ثلاثة مواقع مرورية جديدة بنظام الحجز الإلكتروني
احتجاجات امام مصرف الرشيد في الانبار!
رئيس مجلس النواب: العراق مستقر أمنيا واقتصاديا واتخذ منهج عدم الانحياز
وزارة العدل تعلن عن افتتاح مديرية تسجيل عقاري الحر في محافظة كربلاء المقدسة
وزارة التخطيط تعلن عن تراجع نسبة الفقر في العراق
وزير الداخلية يصدر 3 توجيهات "صارمة" بشأن قضايا الإعتداء على ضباط ومنتسبي الوزارة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن استراتيجية ترامب غير المألوفة في السياسة الدولية.. تداعيات ونتائج
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك