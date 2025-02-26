العراق وروسيا يوقعان مذكرات تفاهم في عدة مجالات

صرّح وزير الخارجية في خلال مؤتمر صحفي مع وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، ان "الجلسة العاشرة للجنة الحكومية العراقية الروسية تعبر عن العلاقات القوية بين العراق وروسيا عمر العلاقة يعود الى 80 سنه وهذه العلاقة مهمة للبلدين وفي مختلف المجالات سواء الثقافية والتعليمية والامنية والصحية وفي مجال النفط والغاز موجودة من زمن".

وتابع، "تباحثا في قضايا تتعلق بقضايا تخص المنطقة وشارك في الحوارات معظم الوزارات منا العمل النقل الرياضة الصحة غرفة التجارة العراقية ووزارات أخرى وممثلي شركات القطاع الخاص الروسي والعراقي".

كما أشار حسين الى انه "في اللجنة الحكومية العراقية الروسية هناك لجان فرعية كان هناك 40 اتفاقية بين البلدين قبل عام 2003 وبعد التغيير تم التوقيع على 16 واليوم تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات تخص الصحة والتجارة والنفط والتعاون البحري"، موضحا ان "هناك استثمار 19 مليار دولار للشركات النفطية الروسية في العراق والشركات النفطية الروسية لها فاعلية في كردستان وجزء من النقاش كان يتعلق بتصدير النفط من الاقليم الى تركيا ".

بالمقابل، أكد وزير الطاقة الروسي سيرغي تيسيليف،: "شاركنا بوفد كبير احتفالنا العام الماضي بمرور 80 عام على العلاقات بين البلدين واتخذنا قرار في كيفية تطبيق الاتفاقيات خلال خمس سنوات القادمة ".

وأضاف: "تم الاتفاق على عقد الجلسة 11 في نيسان من العام المقبل ووقعنا اليوم خمس اتفاقيات ولدينا 11 اتفاقية أخرى".