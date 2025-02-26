معاون محافظ كركوك يقدم استقالته من منصبه

أعلن معاون محافظ كركوك للشؤون الادارية والمالية جعفر عباس البياتي، الثلاثاء، استقالته من منصبه.
وقال البياتي في بيان، "إلى أبناء شعب كركوك وبالاخص الشعب التركماني أتوجه إليكم اليوم بهذا البيان لإعلامكم بقراري تقديم استقالتي من منصب معاون المحافظ للشؤون الإدارية والمالية، وذلك لقناعتي التامة بأن استمراري مع الإدارة الحالية لا تخدم مصالح شعب كركوك بالشكل العادل والمنصف، وخصوصا شعبنا التركماني الأصيل".
وأضاف "لقد قبلت هذا المنصب على أمل الحفاظ على مكتسبات التي حققته الحكومة الاتحادية والقوات الامنية بتطهير المحافظة من تنظيم داعش وفرض القانون وأن أتمكن من خدمة أبناء كركوك بكل أطيافهم وابطال الحشد الشعبي وقواتنا الامنية وعوائل الشهداء وأن أساهم في بناء إدارة تحقق العدالة والمساواة بين الجميع".
وتابع "إلا أنني وجدت نفسي في بيئة لا تتماشى مع قناعاتي ومبادئي، حيث تغيب المصلحة العامة لصالح حسابات أخرى لا تخدم المواطن ولا تلبي تطلعاته، ولذلك وبكل قناعة ووضوح أرفض البقاء في منصب لا يمكّنني من أداء واجبي بالشكل الذي يرضي ضميري ويخدم شعبي".
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