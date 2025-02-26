معاون محافظ كركوك يقدم استقالته من منصبه

أعلن معاون محافظ كركوك للشؤون الادارية والمالية جعفر عباس البياتي، الثلاثاء، استقالته من منصبه.

وقال البياتي في بيان، "إلى أبناء شعب كركوك وبالاخص الشعب التركماني أتوجه إليكم اليوم بهذا البيان لإعلامكم بقراري تقديم استقالتي من منصب معاون المحافظ للشؤون الإدارية والمالية، وذلك لقناعتي التامة بأن استمراري مع الإدارة الحالية لا تخدم مصالح شعب كركوك بالشكل العادل والمنصف، وخصوصا شعبنا التركماني الأصيل".

وأضاف "لقد قبلت هذا المنصب على أمل الحفاظ على مكتسبات التي حققته الحكومة الاتحادية والقوات الامنية بتطهير المحافظة من تنظيم داعش وفرض القانون وأن أتمكن من خدمة أبناء كركوك بكل أطيافهم وابطال الحشد الشعبي وقواتنا الامنية وعوائل الشهداء وأن أساهم في بناء إدارة تحقق العدالة والمساواة بين الجميع".

وتابع "إلا أنني وجدت نفسي في بيئة لا تتماشى مع قناعاتي ومبادئي، حيث تغيب المصلحة العامة لصالح حسابات أخرى لا تخدم المواطن ولا تلبي تطلعاته، ولذلك وبكل قناعة ووضوح أرفض البقاء في منصب لا يمكّنني من أداء واجبي بالشكل الذي يرضي ضميري ويخدم شعبي".