فجر عبوات على القوات الأمنية.. المؤبد بحق ارهابي في الانبار

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي فجر عبوات ناسفة على القوات الأمنية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ان "الإرهابي المدان اشترك بزرع وتفجير عبوات ناسفة على القوات الأمنية".
وأضاف، ان "صدر الحكم بحق الارهابي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/3و5و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".
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