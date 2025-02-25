العمليات المشتركة : اجتماع أمني يؤكد أهمية الجاهزية المستمرة للقوات الأمنية

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، على أهمية الجاهزية المستمرة للقوات الأمنية، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الأمنية".

وقالت العمليات المشتركة في بيان" ان الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، راس اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم رئيس اركان القيادة ومدير مركز العمليات المعلوماتية وهيئات الركن وعدد من الضباط.

واضاف البيان" انه جرى خلال هذا الاجتماع بحث آخر المستجدات الأمنية والتطورات الميدانية ،وأكد المحمداوي على أهمية الجاهزية المستمرة للقوات الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الأمنية.

وتابع البيان" شهد الاجتماع مجموعة من النقاشات والمداخلات من قبل الحاضرين بهدف دعم العمل الأمني والاستخباري.