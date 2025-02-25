هيئة السياحة تنشر تعليمات حازمة تخص شهر رمضان المبارك

نشرت هيئة السياحة العراقية، يوم الثلاثاء، تعليمات "حازمة" تخص شهر رمضان، حيث جاء في نشرة تعليمات رسمية، "يمنع الإفطار العلني، كما تمنع إقامة الحفلات والنشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية هذا الشهر الكريم".

كما قررت هيئة السياحة، "غلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة قبل شروق الشمس وحتى الغروب باستثناء المرافق السياحية الاتية: المطاعم السياحية على الطرق الخارجية، والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى داخل المدن مراجعة هيئة السياحة لغرض تثبيت ذلك".

في حين توعدت الهيئة، بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين على وفق القانون".