حالة الطقس: تراجع البرد من الغد وتنكسر الموجة الخميس

أوضح المهتم بالطقس علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، بأن الأجواء الباردة ستبدأ بالتراجع تدريجيا اعتبارا من يوم غد الأربعاء، إذ ذكر الزيادي أن الأجواء الباردة ستبدأ بالتراجع تدريجيا اعتبارا من يوم غد الأربعاء، حيث يتوقع أن يرتفع درجات الحرارة بشكل طفيف بمقدار درجتين مئويتين، وستصبح الأجواء أكثر لطفا نهارا بسبب سكون الرياح في معظم المناطق، باستثناء البصرة وميسان حيث ستظل الرياح نشطة.

كما أضاف، أن الموجة الباردة سترتفع بشكل أكبر يوم الخميس، ليتم كسر الموجة الباردة بشكل كامل، وأشار إلى، أن الأجواء ستظل باردة في ساعات المساء والصباح الباكر خلال اليومين القادمين، وتوقع أن تعود الأجواء إلى وضعها الطبيعي بدءا من يوم الجمعة.

فيما اختتم حديثه بالإشارة إلى وجود منخفض جوي ممطر سيؤثر على البلاد في الرابع من آذار القادم.