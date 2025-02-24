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المجلس الوزاري للاقتصاد يعلن انحسار الحمى القلاعية


اعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، عن انحسار الحمى القلاعية.

وذكر المجلس في بيان ان "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة السادسة للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".

 واضاف انه "استضاف مسؤول المشاريع في ميناء الفاو الكبير، ومدير مشروع النفق المغمور، لمناقشة سير الأعمال الهندسية في المشروع، وتقديم التسهيلات لاستيراد بعض المواد الهندسية التي تعزز خصائص الخرسانة المسلحة المستخدمة في هياكل القطع الكونكريتية، واستثنائها من إجازة الاستيراد". 

وتابع انه "قرر أخذ رأي وزارة البيئة فيما يخص بعض المواد الكيميائية المستخدمة في أعمال الهندسة المدنية ومدى تأثيرها على البيئة"، لافتا الى انه "استضاف مدير عام تقنيات المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي، لتقييم تجربة استخدام آليات الدفع الإلكتروني في التعاملات في القطاعين الحكومي والخاص". 

واكد على "ضرورة المضي في هذه التجربة المهمة وتوسيعها، لتشمل جميع التعاملات المالية والمدفوعات للفعاليات الاقتصادية كافة، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص"، لافتا الى انه "اطلع ايضا على الاستراتيجية الخاصة بالاقتصاد غير المنظم في العراق (اقتصاد الظل)، المقدمة من قبل مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تضمنت الدراسة عدة محاور تناولت مفهوم وهيكلة وخصائص اقتصاد الظل، وأسباب وجوده، ومؤشراته، وآثاره الاقتصادية، بالإضافة إلى المقترحات لمعالجة اقتصاد الظل ودمجه بالاقتصاد الرسمي، والتحديات المصاحبة لتلك المقترحات".

 وقرر المجلس التوصية إلى "مجلس الوزراء باعتماد تلك الاستراتيجية لأهميتها.

 وقدم وزير الزراعة شرحاً موجزاً عن الواقع البيئي والصحي للمواشي في العراق، واستعرض الموقف الوبائي للحمى القلاعية في المناطق المتأثرة، مشيرا الى أن "الوباء انحصر بشكل كبير في مناطق الفضيلية والنهروان، وأن الفرق الصحية الزراعية مستمرة في عمليات الكشف والفحص والمعالجة، مع توفير اللقاحات والعلاجات الضرورية للسيطرة على هذا المرض". 

وشدد على أنه "لا توجد أي إصابات بشرية نتيجة استخدام اللحوم أو المنتجات الحيوانية".  وأيد المجلس "إجراءات وزارة الزراعة بهذا الخصوص"، مطمئنًا "الشارع العراقي بأن هذا المرض لا ينتقل إلى البشر".

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