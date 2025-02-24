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مجلس الوزراء يوافق على انشاء مدينة للزائرين في الديوانية


أعلن مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على إدراج مشروع انشاء مدينة للزائرين في المحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان  انه " مجلس المحافظة استحصل موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني على إدراج مشروع مدينة الزائرين على خطة مكتب رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالزيارات المليونية".

وتابع، ان "المشروع يهدف إلى توفير بيئة مناسبة وآمنة للزائرين، خاصة خلال المناسبات الدينية التي تشهد توافدًا كبيرًا من داخل العراق وخارجه.

وأضاف، انه "من المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز البنية التحتية الخدمية والسياحية في المحافظة، بما يسهم في دعم الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المحلي".

وأكد بحسب البيان، ان "المجلس مستمر في جهوده لمتابعة وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية مع الجهات المعنية التي تخدم المواطنين والزائرين على حد سواء".

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