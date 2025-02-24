وزير الكهرباء يعلن عن تنسيق كامل مع وزارة النفط لتأمين الوقود الكافي للوحدات الإنتاجية

صرّح وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، عن إجراءات عاجلة لاستيراد الغاز لضمان استقرار الطاقة الكهربائية في العراق، مؤكدا وضع خطط استراتيجية للاعتماد على الوقود المحلي وتطوير الطاقة المتجددة، فيما أشار إلى، وجود مساع حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود المحلي لتشغيل الوحدات الإنتاجية، فقد ذكر وزير الكهرباء، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الهدف من معرض العراق للطاقة هو منح دور أكبر لشركات الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى الشركات المنتجة، حيث تجاوز عدد الشركات المشاركة 320 شركة تعرض منتجاتها للاستفادة منها في تطوير المنظومة الكهربائية".

وأوضح أن "وزارة الكهرباء تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة النفط لضمان تأمين الطاقة والوقود الكافي لتشغيل الوحدات الإنتاجية"، منوها إلى، إن "جزءا كبيرا من وحداتنا الإنتاجية قيد الصيانة أو متوقفة بسبب انخفاض استيراد الغاز".

كما أضاف وزير الكهرباء: "وضعنا خطة متكاملة لاستيراد الغاز بشكل عاجل، وقد تم التنسيق مع وزير النفط ،حيان عبد الغني، كما وضعت وزارة الكهرباء حلولا استراتيجية للتحول نحو الاعتماد على الوقود المحلي".

كذلك شدد، أن "الحكومة وبرئاسة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني وبالتنسيق مع لجنة الكهرباء في مجلس النواب، اتخذت هذه الخطوات بهدف التقليل من الاعتماد على الوقود المستورد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود اللازم لتشغيل الوحدات الإنتاجية".

فيما افتتح وزيرا الكهرباء، زياد علي فاضل، والنفط، حيان عبد الغني، الدورة العاشرة لمعرض العراق للطاقة بمشاركة أكثر من 50 دولة.

وأضاف المصدر، أن "قرابة ال 300 شركة عربية وأجنبية وأكثر من 50 دولة شاركت في المعرض".