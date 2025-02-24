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وزارة الصحة تعلن عن توقيع عقد لإنشاء مستشفى 100 سرير في المثنى


اعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، عن توقيع عقد لإنشاء مستشفى 100 سرير في المثنى، حيث ذكر في بيان، انه تم اليوم توقيع عقد مع شركة صينية لإنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في قضاء الخضر بمحافظة المثنى".

فيما شدد على، "أهمية المشروع في تعزيز الخدمات الصحية وتقديم رعاية طبية متطورة لسكان القضاء والمناطق المحيطة به"،منوها إلى، ان "هذا المشروع ياتي في إطار جهود وزارة الصحة لتحسين البنية التحتية الطبية في محافظة المثنى وتلبية احتياجات المواطنين عبر توفير مرافق صحية حديثة ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية".

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وزارة الصحة تعلن عن توقيع عقد لإنشاء مستشفى 100 سرير في المثنى
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