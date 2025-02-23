الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على عدد من المتهمين بالارهاب في محافظتي نينوى وميسان

القت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على عددٍ من المتهمين بالارهاب في محافظتي نينوى وميسان.

وذكرت المديرية في بيان ، انه :" بعملياتٍ استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، تم القبض على عددٍ من المتهمين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذين ينتمون إلى تنظيم مايسمى داعش الارهابي في قضاء البعاج ومدينة الموصل، ومتهمين آخرين بنفس المادة القانونية بالدكة العشائرية في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان".

واضافت :" تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ".