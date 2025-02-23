السوداني يستقبل وفد الاتحاد الخليجي للإعلام: ضرورة التحلي بالمسؤولية والموضوعية

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وفد الاتحاد الخليجي للإعلام، بحضور عدد من الصحفيين والفنانين من دول الخليج.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن رئيس الوزراء "استمع إلى مداخلات أعضاء الوفد وتصوراتهم عن حركة التنمية والإعمار التي يشهدها العراق، إذ أشار سيادته إلى دور الإعلام والفن والرياضة في تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب؛ لما له من أثر مهم في التواصل، لافتاً إلى ما تحقق في خليجي 25 الذي نُظم في البصرة، وما عكسه من وحدة وتآخٍ وتفاعل بين شعوب المنتخبات المشاركة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية الإعلام في نقل الصورة الحقيقية عن الأحداث والقضايا المختلفة، لاسيما التي تهم الرأي العام العربي وضرورة تحليه بالمسؤولية والموضوعية، بعيداً عن التزييف الذي يخدم أجندات ومصالح ضيقة، مبيناً أنّ للإعلام دوراً مهماً في بناء المجتمعات الحديثة وتعزيز مستقبلها والمساهمة في النهضة التنموية".

من جانبهم، ثمن أعضاء الوفد "اهتمام الحكومة ورعايتها للحركة الإعلامية والثقافية في العراق، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لاستقبالهم وما وجدوه من ترحاب في العراق".