هيئتا النزاهة والاستثمار تشددان على ملاحقة من "يبتز ويساوم" خلال عمليات الإعمار

شدد رئيسا هيئتي النزاهة والاستثمار خلال لقائهما، اليوم الأحد، على توفير بيئة ملائمة لتسريع وتيرة الإعمار والبناء خالية من المساومة والابتزاز.

وقالت الهيئة في بيان ، إن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي بحث مع رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية سبل توفير بيئة عملٍ نزيهةٍ آمنةٍ، خاليةٍ من المُساومة والابتزاز، جاذبةٍ للاستثمار لتسريع وتيرة الاعمار والبناء في البلد".

وأضافت الهيئة، أن "الجانبين أشارا إلى ضرورة مُلاحقة كلّ من تُسوّلُ له نفسه اقتراف أعمال المساومة والابتزاز التي تُمثّلُ بيئةً طاردةً للاستثمار وتعرقل الجهود الحكوميَّة في عمليَّات الإعمار وتحقيق التنمية".