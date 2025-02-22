الأعرجي يعقد اجتماعا في أربيل لتنفيذ الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران

عقد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، اجتماعا في أربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران.

وقال مكتب المستشار في بيان إن "الأعرجي، والوفد الأمني الرفيع المرافق له، عقد اليوم اجتماعا في أربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران".

وأضاف المكتب، أن "الاجتماع شهد مشاركة وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد ومسؤولين في الإقليم". وتابع المكتب، أن "الاجتماع ناقش تنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، وملفات أخرى تتعلق بتعزيز الأمن وضبط الحدود".