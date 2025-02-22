استعدادا لتشييع الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله المحافظات العراقية التي عطلت الدوام يوم غد الأحد

استعدادا لتشييع الشهيد الاقدس سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، المقرر اقامته يوم غد الاحد (22 شباط 2025)، في منطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد، أعلنت 8 محافظات تعطيل الدوام الرسمي.

وقررت محافظات بغداد والديوانية وميسان والمثنى وذي قار وبابل وواسط وديالى، بحسب بيانات صادرة عنها "تعطيل الدوم الرسمي إكراما وتقديرا لمراسم تشييع السيد الشهيد حسن نصر الله، وكون هذه المناسبة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبيا مع الحدث، لتسهيل حركة المواطنين وعملية نقل المشاركين في التشييع".