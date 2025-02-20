اجتماع طارئ في كربلاء لمناقشة تداعيات "الحمى القلاعية" لمنعها للدخول الى المحافظة

عقد محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم الخميس، اجتماع طارئ بخصوص مرض الحمى القلاعية الذي يصيب المواشي .

وقالت المحافظة في بيان انه "بحضور رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة ثائر الطائي وقائد الشرطة ومدراء الدوائر ذات العلاقة أثناء اللقاء تم بحث ومناقشة الاليات العملية للحد من انتشار هذا المرض الى داخل المحافظة كون ان المحافظة تخلو من هذا المرض".

وأضافت: "شدد المحافظ على جميع الدوائر ذات العلاقة بأتخاذ اقصى الاجراءات اللازمة من منع انتقال المواشي الى المحافظة والتاكيد على الجزر النظامي ومكافحة الرعي العشوائي داخل المدن والاحياء السكنية".