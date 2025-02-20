السوداني يؤكد على أهمية اعمار الكاظمية: تمثل وجهة دينية وسياحية للملايين

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية الإعمار في مدينة الكاظمية، كونها تمثل وجهة دينية وسياحية لملايين الزائرين سنوياً.

وذكر بيان لمكتب السوداني أنه "ترأس اليوم، اجتماعاً خاصاً لمتابعة واستعراض سير تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطوير مدينة الكاظمية، إذ جرى عرض الأعمال الخدمية المتحققة والبُنى التحتية التي يتم تنفيذها، وقد اشتملت على المباشرة في 38 مبنىً مدرسياً، وتأهيل العشرات من المدارس الأخرى".

كما شهد الاجتماع "متابعة خطط الإعمار والتأهيل للمواقع المشمولة، بجانب البحث في نقل مقارّ الدوائر الحكومية إلى خارج المدينة، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن استعراض ما تم إنجازه في مجال تهيئة المساحات المخصصة للأغراض الخدمية، وتطوير المتنزهات، ومتابعة نسب تنفيذ مشاريع الصرف الصحّي والمناطق الترفيهية والمجسّرات، التي وصلت مراحل متقدمة في الإنجاز".

وبحث الاجتماع، وفق البيان، "الإجراءات المتخذة لفتح المنطقة العسكرية في منطقة الشعبة الخامسة، حسب قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الأمر".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية الإعمار في مدينة الكاظمية، كونها تمثل وجهة دينية وسياحية لملايين الزائرين سنوياً، وبهذا فإنها تحتاج إلى رؤية مختلفة في العمل، وجهود مضاعفة، مؤكداً أن إعمار الكاظمية يندرج ضمن أولويات الحكومة الخاصة بالجانب الخدمي والتطويري لمدينة بغداد، التي عملت على تنفيذها بشكل متوازن في مراكز المدن وأطرافها".