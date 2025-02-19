السوداني : الحكومة حاضرة عندما يتعلق الامر بالامن الغذائي للمواطن

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان الدولة حاضرة عندما يكون الامر متعلقاً بالامن الغذائي للمواطن".

وقال السوداني خلال افتتاحه 6 مراكز تسويقية في بغداد واطلاق الاعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً:" في بداية عمل الحكومة كان هناك ارتفاع واضح باسعار المواد الغذائية، والحكومة تدخلت لضبط الاسعار".

واضاف :" ان الدولة حاضرة عندما يكون الامر متعلقاً بالامن الغذائي للمواطن ، وقد سيطرنا على اسعار المواد الغذائية".

واشار رئيس الوزراء الى :" ان المراكز التسويقية ستضم نحو 60 بالمئة من المنتجات المصنعة محلياً، ووجدنا اقبالاً واضحاً على المراكز التسويقية خلال الافتتاح التجريبي"