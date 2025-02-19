وزير التعليم يؤكد ضرورة الاهتمام بتوظيف طاقات المبتعثين والمضي بتعزيز سياقات التبادل الثقافي

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي،اليوم الأربعاء، ضرورة الاهتمام بتوظيف طاقات المبتعثين والمضي بتعزيز سياقات التبادل الثقافي.

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي عقد اجتماعا مع اللجنة الأكاديمية المركزية لاستثمار طاقات المبتعثين، وجدد اهتمام الوزارة بتمكين المبتعثين وتوظيف طاقاتهم في إدارة المواقع التي تحفز بيئة العمل العلمي والإداري في الجامعات وتعطي زخما للتكامل المؤسسي مع الملاكات على اختلاف تخصصاتها ووظائفها في التشكيلات الجامعية".

واستمع وزير التعليم، بحسب البيان، إلى الرؤى المقترحة لأعضاء اللجنة الأكاديمية المركزية لاستثمار طاقات المبتعثين، ووجه بعقد مؤتمر عام للمبتعثين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واكد العبودي، :" ان الوزارة ماضية في تعزيز سياقات التفاهم العالمي بشأن التبادل الثقافي وتوفير الفرص الدراسية النوعية التي تصب في مصلحة الدولة العراقية ومؤسساتها واهدافها التنموية".