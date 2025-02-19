الأعرجي والعامري يشددان على أهمية استمرار التعاون من قبل القوى السياسية كافة

التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اليوم الأربعاء، رئيس تحالف نبني هادي العامري، لبحث الأوضاع بشكل عام على مستوى الداخل العراقي.

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ان الأخير "التقى، رئيس تحالف نبني هادي العامري، لافتا الى ان "الأعرجي واستعرض مع العامري، مستجدات الأوضاع في المنطقة، فضلا عن بحث الأوضاع بشكل عام على مستوى الداخل العراقي".

وشدد الجانبان – بحسب البيان - على "اهمية استمرار التعاون من قبل القوى السياسية كافة، وبما يرتقي بمستوى الأداء السياسي ويحقق مصلحة الوطن والمواطن".