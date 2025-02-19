التربية تصدر توضيحاً يخص الطلبة المنقولين بعد نصف السنة

أصدرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن الطلبة المنقولين بعد نصف السنة من مدارس مشمولة بتدريس مادتي الحاسوب واللغة الكردية إلى مدارس غير مشمولة بتدريس هاتين المادتين.

وأكدت في كتاب رسمي الى المديريات العامة كافة عدا اقليم كردستان ، لا يطالب بمادة الحاسوب واللغة الكردية الطلبة المنقولين بعد نصف السنة من مدارس مشمولة بتدريس مادة الحاسوب واللغة الكردية الى مدارس غير مشمولة بتدريس المادتين الانفتين.

والطلبة المنقولين بعد نصف السنة من مدارس غير المشمولة بتدريس المادتين الانفتين الى مدارس مشمولة بتدريسها ، وتعد درجة الفصل الثاني درجة السعي السنوي ،ولا يشمل الاعفاء الفردي .