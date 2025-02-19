الكويت تقرر شمول العراقيين بسمات الدخول الإلكترونية السياحية

أعلن السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، عن شكره للكويت لقرار شمول المواطنين العراقيين بسمات الدخول الإلكترونية السياحية اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء.

وقال الصافي في تصريح للصحفيين على هامش حضوره احتفال السفارة اليابانية باليوم الوطني: "تأتي هذه الخطوة تتويجا للجهود التي بذلتها السفارة العراقية لدى البلاد بالتعاون مع السلطات الكويتية ، كما جاءت أيضا على خلفية النجاح الذي تحقق خلال بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 26، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

وحول آلية الحصول على السمات، أوضح الصافي أن تم اعتماد ذات الآلية التي اعتمدتها السلطات الكويتية لدخول السياح العراقيين بتأشيرة سياحية، مضيفا "يمكن الحصول عليها من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية الكويتية {كويت فيزا} وملء كل المتطلبات الخاصة بسمة الدخول منها توفر حجز فندقي، أو عنوان داخل دولة الكويت.

وأضاف "ستكون مدة صلاحية الدخول بالتأشيرة السياحية شهراً واحداً برا أو جوا ".

ومن ناحية آخرى، أشاد السفير العراقي بنتائج الاجتماع الثامن للجنة الفنية القانونية الذي انعقد يوم الاحد الماضي بالكويت في اجواء ايجابية، لافتا إلى أن انعقاد الاجتماع جاء وفق الآلية المتفق عليها بعقده بشكل دوري كل شهرين في عاصمتي البلدين الشقيقين حيث تم عقد الاجتماع السابق في بغداد.

وأكد أن الاجتماعات ماضية وتأخذ وقتها و كل اجتماع تنتج عنه آفاق جديدة، مشيرا إلى أن الدفع بهذه المفاوضات إلى الأمام يعكس رغبة البلدين الشقيقين بالمضي قدما في رسم خريطة الطريق".