لجنة نيابية : رفع قانون " حق الحصول على المعلومة " الى رئاسة البرلمان

اعلنت لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية ، رفع قانون حق الحصول على المعلومة الى رئاسة البرلمان لادراجه على جدول الاعمال والتصويت عليه في الجلسات المقبلة .

وقال رئيس (السن) للجنة النائب فاروق حنا ، ان القانون" مرّ بمراحل كثيرة وعقدت من اجله الكثير من ورشات العمل وجلسات الاستماع، واستقبلت اللجنة الكثير من ملاحظات اللجان النيابية الاخرى ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات، فضلا عن دراسات ونقاشات مستفيضة داخل اللجنة، الى ان وصل الى مرحلة النضوج، ليتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية ، وايضا يرضي جميع الاطراف".

واوضح :" ان اللجنة النيابية صوتت على جميع مواد القانون وفقراته الفرعية ، ليتم الانتهاء منه ورفعه الى رئاسة مجلس النواب "