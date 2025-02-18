رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن إصابات الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية للبحث في ما أشيع عن إصابات الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية، إذ تشمل اللجنة مختصين في مجالي الطب البيطري والثروة الحيوانية، الذين بدأوا على الفور في متابعة حالات نفوق الحيوانات وتحديد الأسباب من خلال الزيارات الميدانية وسحب النماذج المرضية.

وتعمل اللجنة بتنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية (الفاو)، حيث يتم فحص العينات في المختبرات المرجعية العالمية، كما وجه السيد رئيس الوزراء الوزارة بجرد الأضرار وحصرها لمتابعة معدلات حدوث المرض.

بالمقابل، طمأنت اللجنة المواطنين بأن هذا المرض الذي يصيب الماشية لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان، حيث أنه لا يمكن أن ينتقل عبر استهلاك المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والحليب ومشتقاته.