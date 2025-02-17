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المندلاوي يؤكد لشيوخ ووجهاء خانقين ان قانون اعادة العقارات انصف شريحة كبيرة من العراقيين


أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ان قانون اعادة العقارات انصف شريحة كبيرة من العراقيين .

وذكر بيان لمكتبه ان المندلاوي، استقبل في مقر اقامته اليوم الاثنين، عددا من شيوخ ووجهاء قضاء خانقين في محافظة ديالى، للأطلاع على اوضاع اهالي القضاء، والاستماع إلى احتياجاتهم وهمومهم بغية تذليلها مع الجهات المعنية.

وجرى خلال اللقاء تكريم المندلاوي من قبل شيوخ ووجهاء خانقين، وذلك تثمينًا لدوره في إقرار قانون إعادة عقارات الدولة إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

و اكد المندلاوي ان مجلس النواب حريص على تشريع القانون لأنصاف شريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي، وانه سيتابع مع الجهات المعنية تنفيذ الفقرات المتعلقة بإعادة الحقوق التي سلبها النظام البائد نتيجة قراراته التعسفية إلى اهلها الشرعيين.

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المندلاوي يؤكد لشيوخ ووجهاء خانقين ان قانون اعادة العقارات انصف شريحة كبيرة من العراقيين
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